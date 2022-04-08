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Европа назвала срок отказа от российского угля

Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу в августе 2022 года

Фото: Shutterstock

Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года, такой срок отказа назван в пятом пакете европейских санкции против России.

Импорт угля в Европу в настоящее время составляет восемь миллиардов евро в год. Таким образом, уголь будет первым видом энергоресурсов, импорт которого будет полностью запрещен в ЕС. Кроме того, в новый пакет санкций вошел запрет на заход российских судов в европейские порты, запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и ограничения на деятельность автотранспортных предприятий.

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Также власти Евросоюза ввели запрет на импорт удобрений и древесины из России. Кроме того, под ограничения попали цемент, морепродукты и алкогольные напитки. Наложен запрет и на экспорт в Россию топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров и новейших полупроводников, высокотехнологичной электроники и ПО.

Ранее о нежелательности полного эмбарго на импорт российского угля говорил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, такой шаг мог бы привести к дефициту предложения на европейском рынке. Между тем власти Великобритании включили в свой санкционный пакет намерение полностью отказаться от импорта российского угля к концу 2022 года.

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Платон Щукин
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