Песков: европейцы должны вернуть отремонтированные турбины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова поставлять газ по «Северному потоку» в полном объеме, однако Европа должна вернуть отремонтированные турбины. Его словам приводит «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что Москва остается надежным поставщиком, однако с технологической точки зрения механическая инфраструктура трубопровода пострадала из-за санкций Евросоюза (ЕС). В частности, турбины требуют капитального ремонта.

«Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — заявил Песков и отметил, что отремонтировав и вернув на место необходимое оборудование, Европа выполнит условие для возобновления поставок российского газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сделает все, чтобы устранить технические причины сокращения поставок по «Северному потоку». По его словам, страна будет внимательно следить за ситуацией с поставками.