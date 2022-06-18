В Германии пообещали устранить причины сокращения поставок по «Северному потоку»

Шольц: ФРГ постарается устранить причины прекращения поставок по «Северному потоку»

Германия сделает все, чтобы устранить технические причины сокращения поставок по «Северному потоку». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью агентству ДПА, его цитирует ТАСС.

«Мы пока что видим сокращение поставок в Германию и другие западноевропейские страны, что обосновывается техническими моментами. Это может быть случайностью, но не обязательно», — сказал он.

По словам Шольца, Германия будет внимательно следить за ситуацией с поставками.

14 июня «Газпром» объявил о снижении объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» на 40 процентов из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов, находящихся на ремонте у производителя — немецкой Siemens.

Тогда Шольц увидел в этой ситуации политическую мотивацию, подчеркнув, что с техническими причинами сокращение поставок в Германию не связано.