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В Германии пообещали устранить причины сокращения поставок по «Северному потоку»

Шольц: ФРГ постарается устранить причины прекращения поставок по «Северному потоку»

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Германия сделает все, чтобы устранить технические причины сокращения поставок по «Северному потоку». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью агентству ДПА, его цитирует ТАСС.

«Мы пока что видим сокращение поставок в Германию и другие западноевропейские страны, что обосновывается техническими моментами. Это может быть случайностью, но не обязательно», — сказал он.

По словам Шольца, Германия будет внимательно следить за ситуацией с поставками.

14 июня «Газпром» объявил о снижении объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» на 40 процентов из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов, находящихся на ремонте у производителя — немецкой Siemens.

Тогда Шольц увидел в этой ситуации политическую мотивацию, подчеркнув, что с техническими причинами сокращение поставок в Германию не связано.

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Анастасия Шейкина
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