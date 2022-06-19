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В Германии активизируют использование угольных электростанций

В Германии активизируют использование угольных электростанций для заполнения ПХГ

Фото: Pixabay

Власти Германии нашли способ экономить газ и увеличить темпы заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Добиться этого они собираются за счет активизации использования угольных электростанций, передает ТАСС.

«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка», — сказано в докладе Минэкономики ФРГ.

Глава ведомства Роберт Хабек, в свою очередь, подчеркнул важность исполнения комплекса необходимых мер, чтобы по максимуму заполнить хранилища летом и осенью.

Ранее американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм выступила с призывом к компаниям по всему миру, которые занимаются производством нефти и газа, нарастить добычу энергоносителей.

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Марина Совина
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