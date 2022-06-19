США призвали наращивать добычу энергоносителей по всему миру

Министр энергетики США Грэнхолм призвала нарастить добычу нефти и газа по всему миру

Американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм в интервью CNN выступила с призывом к компаниям по всему миру, которые занимаются производством нефти и газа, нарастить добычу энергоносителей, передает ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] просил всех поставщиков по всему миру увеличить добычу. Это включает ОПЕК, включает наших производителей нефти и газа. Он просит увеличить [добычу], как и другие лидеры по всему миру», — заявила она.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что Европа, вводя санкции против России, совершает «энергетическое самоубийство», которое будет иметь долгосрочные последствия. По его словам, снижение энергетического потенциала европейских стран и утрату их конкурентоспособности можно увидеть уже в настоящее время.