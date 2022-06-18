Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сечин предупредил Европу о последствиях «энергетического самоубийства»

Глава «Роснефти» Сечин назвал санкции Европы против России энергетическим самоубийством

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европа, которая вводит санкции против России, совершает «энергетическое самоубийство», которое будет иметь долгосрочные последствия. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) предупредил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, снижение энергетического потенциала Европы и утрату ее конкурентоспособности можно увидеть уже сейчас. Сечин также указал на прямые потери для европейских инвесторов.

«Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень [своей] конкурентоспособности», — заявил Сечин.

Он рассказал, что в Германии индекс цен производителей в апреле 2022 года вырос на 33,5 процента по сравнению 2021 годом. Там же затраты на энергию возросли на 87,3 процента. По словам Сечина, санкциями против России Европа столкнулась с социальной деградацией.

Ранее итальянский обозреватель Андреа Мураторе заявил, что экономическое противостояние с Россией экзистенциально угрожает Европе. По его словам, в западных странах началась паника из-за ответа Москвы на санкции.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на сообщения об отказе Токаева от ордена Александра Невского
Минобороны показало уничтожение вертолетами опорных пунктов украинских военных
На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией
Собчак показала свой любимый способ расслабиться
В НХЛ назвали Кучерова ловким преступником после матча финала Кубка Стэнли
В ДНР пять человек получили ранения из-за падения обломков ракеты «Точка-У»
В России заявили о готовности уничтожать переданную Украине советскую технику
В Донецке остановили подвоз питьевой воды из-за обстрелов
Сечин предупредил Европу о последствиях «энергетического самоубийства»
20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.