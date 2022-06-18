Сечин предупредил Европу о последствиях «энергетического самоубийства»

Глава «Роснефти» Сечин назвал санкции Европы против России энергетическим самоубийством

Европа, которая вводит санкции против России, совершает «энергетическое самоубийство», которое будет иметь долгосрочные последствия. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) предупредил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, снижение энергетического потенциала Европы и утрату ее конкурентоспособности можно увидеть уже сейчас. Сечин также указал на прямые потери для европейских инвесторов.

«Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень [своей] конкурентоспособности», — заявил Сечин.

Он рассказал, что в Германии индекс цен производителей в апреле 2022 года вырос на 33,5 процента по сравнению 2021 годом. Там же затраты на энергию возросли на 87,3 процента. По словам Сечина, санкциями против России Европа столкнулась с социальной деградацией.

Ранее итальянский обозреватель Андреа Мураторе заявил, что экономическое противостояние с Россией экзистенциально угрожает Европе. По его словам, в западных странах началась паника из-за ответа Москвы на санкции.