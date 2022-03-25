США подключились к борьбе Европы за независимость от российского газа

США и ЕК создадут совместную рабочую группу по сокращению зависимости от российского газа

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы по сокращению зависимости от ископаемого топлива из России. Заявления о намерениях США подключиться к борьбе за энергетическую безопасность Европы опубликованы на сайте Белого дома.

Главными целями группы станут диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) и снижение спроса на природный газ. «США будут работать вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные объемы СПГ для европейского рынка в объеме не менее 15 миллиардов кубометров в 2022 году, причем в дальнейшем ожидается наращивание поставок», — сказано в заявлении.

Европейская Комиссия, в свою очередь, будет работать со странами ЕС над тем, чтобы к 2030 году обеспечить спрос на дополнительные 50 миллиардов кубометров американского СПГ в год. «Это будет сделано с пониманием того, что цены должны отражать долгосрочные фундаментальные рыночные тенденции и стабильность спроса и предложения», — уточняется в сообщении.

Сама Еврокомиссия в начале марта выступила с проектом плана, предполагающим снижение импорта российского газа на две трети уже к концу 2022 года. Ставка, помимо СПГ, делается на развитие альтернативной энергетики и более активное производство зеленого водорода. Общий объем российского импорта Евросоюза в 2021 году составлял около 155 миллиардов кубометров.