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13:42, 28 ноября 2022Экономика

Мировому росту цен предсказали спад

FT: в ближайшие месяцы темпы глобального роста цен замедлятся

Фото: Shutterstock

В настоящее время глобальная инфляция достигла максимума и в ближайшие месяцы должна начать замедляться, пишет газета Financial Times.

О преодолении рекордных уровней инфляции во всем мире рассказал главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. По оценкам агентства, максимальным значением станет установившийся в октябре глобальный рост в размере 12,1 процента. В Capital Economics отметили, что снижение инфляционного давления фиксируется в развитых странах, в частности, в Испании и Португалии, а в развивающихся странах, например, в Бразилии, Таиланде и Чили темпы инфляции уже прошли пик и начали ослабевать.

Главный экономист организации Дженнифер МакКаун прогнозирует, что глобальная инфляция начнет замедляться в следующем году, а цены на энергоресурсы будут возвращаться к допиковым значениям в 2023 году. «По нашим оценкам, изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей позволит опустить темпы роста потребительских цен примерно на три процентных пункта в следующие шесть месяцев», — сообщила она.

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По мнению экономистов, о будущем снижении роста цен свидетельствует падение с пиковых значений стоимости сырьевых товаров и их доставки, а также улучшение инфляционных ожиданий населения. Основываясь на статистических данных, эксперты заявляют, что ценовое давление на цепочки поставок ослабевает, что повышает вероятность снижения уровня инфляции. Положительные прогнозы в свою очередь могут повлиять на дальнейшие решения мировых центральных банков, которые в текущем году резко ужесточили денежно-кредитную политику для сдерживания роста цен.

Тем не менее существует и противоположная точка зрения насчет замедления инфляции. Ряд экспертов предупреждает, что цены на сырьевые товары могут снова вырасти, если китайская экономика начнет быстро восстанавливаться, а Россия еще больше сократит экспорт энергоносителей в ответ на западные санкции.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в 69 странах в сентябре оказалась на многолетних максимумах. Темпы роста цен в сентябре зафиксированы на исторических максимумах в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3 процента), Нидерландах (14,5 процента), Германии (10 процентов). Рекорд по этому показателю обновлен также на Шри-Ланке (почти 74 процента).

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Мария Грушко
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