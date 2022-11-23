Рост цен почти в 70 странах обновил многолетние максимумы

РИА Новости: рост цен в 69 странах обновил многолетние максимумы

Годовая инфляция в 69 странах в сентябре оказалась на многолетних максимумах, пишет РИА Новости на основе анализа данных национальных статистических служб.

Темпы роста цен в сентябре зафиксированы на исторических максимумах в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3 процента), Нидерландах (14,5 процента), Германии (10 процентов). Рекорд по этому показателю обновлен и на Шри-Ланке (почти 74 процента).

В Австрии инфляция ускорилась до максимальных с 1952 года 10,5 процента, в Бельгии — до 11,3 процента (максимум с 1975 года). В целом инфляция достигла пиков в 27 странах Европы, 16 государствах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Россия в сентябре по годовой инфляции в мире заняла 45-ю строчку в мире, на первом месте — Зимбабве с показателем в 280,4 процента. В Европе наиболее высокую инфляцию в сентябре выявили в Молдавии — 34 процента.