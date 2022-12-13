Федеральное статистическое бюро Германии сообщило о замедлении инфляции до 10%

В Германии замедлилась инфляция — в ноябре годовой рост цен составил 10 процентов по сравнению с 10,4 процента месяцем ранее, сообщило в своем пресс-релизе Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

Показатель совпал с предварительной оценкой ведомства. В месячном выражении цены в ФРГ упали на 0,5 процента после роста на 0,9 процента в октябре.

«Уровень инфляции остается на высоком уровне в 10 процентов, несмотря на небольшое замедление цен на энергоносители. Мы видим рост цен на все больше и больше других товаров помимо энергоносителей. Что стало особенно заметным для домохозяйств, так это продолжающийся рост цен на продукты питания», — заявил президент Федерального статистического бюро Георг Тиль.

Энергетические продукты в ноябре подорожали на 38,7 процента по сравнению с прошлым годом, однако месяц к месяцу рост цен несколько замедлился (в октябре показатель составлял 43 процента). Особенно сильный рост цен коснулся электроэнергии для бытовых нужд (53,2 процента в годовом выражении). Цены на природный газ выросли более чем вдвое по сравнению с 2021-м (плюс 112,2 процента), центральное отопление подорожало на 36,6 процента.

Цены на еду в ноябре увеличились на 21,1 процента год к году — рост цен в этом сегменте более чем в два раза превысил общий уровень инфляции. Подорожание продовольствия ускорилось по сравнению с октябрем — тогда рост составлял 20,3 процента. Больше остальных в ноябре подорожали такие группы продуктов, как пищевые жиры и масла (плюс 41,5 процента год к году), молочные продукты и яйца (плюс 34 процента), хлеб и крупы (плюс 21,1 процента) и овощи (плюс 20,1 процента).

Рост цен на продовольствие затронул и Россию. Подорожание овощей и фруктов разогнало инфляцию в стране до максимума за полгода — цены в России в ноябре выросли почти на 0,4 процента. В частности, огурцы за год подорожали на 32,5 процента, помидоры — на 16,9 процента, апельсины — на 9 процентов.

