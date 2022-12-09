Росстат: подорожание овощей и фруктов в России подняло инфляцию до 0,37 процента в ноябре

Цены в России в ноябре выросли почти на 0,4 процента, это самый высокий показатель с апреля. Драйверами инфляции стали овощи и фрукты, особенно огурцы, помидоры и апельсины. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Инфляция в категории плодоовощной продукции в октябре составляла 5,6 процентов за месяц. В ноябре стоимость огурцов выросла на 32,5 процента, цена на помидоры поднялась на 16,9 процента, на апельсины — на 9 процентов.

Подорожание овощей и фруктов подняло инфляцию до максимума за полгода: по итогам ноября она составила 0,37 процента за месяц и почти 12 процентов в годовом выражении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил тренд на снижение инфляции в России. Путин напомнил, дефицит федерального бюджета России в 2022 году составит 2 процента, однако выразил уверенность, что в 2024 году он снизится до 1,4 процента, а к 2025 году уже достигнет 0,7 процента.

Однако 1 декабря Центробанк заявил о риске заражения российской экономики из-за глобальной рецессии.