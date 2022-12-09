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12:44, 9 декабря 2022Экономика

Путин отметил тренд на снижение инфляции в России

Президент России Путин: в стране очевиден тренд на снижение инфляции
СюжетСтоимость нефти:

Фoто: Sergei Bobylyov / Reuters

В России очевиден тренд на снижение инфляции, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Его цитирует ТАСС.

«Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — отметил президент.

Путин напомнил, дефицит федерального бюджета России в 2022 году составит 2 процента, однако выразил уверенность, что в 2024 году он снизится до 1,4 процента, а к 2025 году уже достигнет 0,7 процента. Аналогичный прогноз российский президент сделал в отношении ВВП. По словам Путина, в текущем году экономика упадет на 2,9 процента, но уже в следующем снижение составит всего 0,9 процента, и затем показатель продолжит улучшаться.

Тем временем в ноябре нефтегазовые доходы российского бюджета, включая дополнительные, в очередной раз оказались ниже ожиданий — реальный показатель разошелся с прогнозом на 90,2 миллиарда рублей. В октябре отклонение от ожидаемого уровня доходов составило 7,5 миллиарда рублей.

В то же время после введения группой G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен на морские поставки российской нефти стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель. Аналитик Майкл Каролан объяснил, что желающих купить российскую нефть в регионе просто нет, поэтому продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы. С такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле Brent.

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Софья Ермакова
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