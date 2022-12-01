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18:39, 1 декабря 2022Экономика

ЦБ предупредил о риске «заражения» российской экономики

ЦБ предупредил о риске «заражения» российской экономики из-за глобальной рецессии

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Риски глобальной рецессии в последние месяцы выросли, а ухудшение экономической ситуации в странах с формирующимся рынком (СФР) может спровоцировать эффекты заражения для России, сказано в обзоре ЦБ.

«Основной фактор глобальных рисков — рекордное ускорение инфляции, которое вынуждает центральные банки ведущих стран проводить довольно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики», — пояснил регулятор. Банк России предупредил, что ситуацию могут усугубить проблемы с финансированием долга, накопленные уязвимости, непоследовательность политики регуляторов.

Оценивать пределы падения российской экономики и сроки ее выхода на траекторию роста — неблагодарное занятие, заявила ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я так не люблю искать дно», — добавила она.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сказал, что 2023 год может стать для российской экономики своего рода «дном» или плато, от которого она сможет оттолкнуться, чтобы начать восстановление.

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Платон Щукин
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