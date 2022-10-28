Российской экономике предсказали «отталкивание от дна»
Будущий 2023 год может стать для российской экономики своего рода «дном» или плато, от которого она сможет оттолкнуться, чтобы начать восстановление, предсказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.
Российская экономика адаптируется достаточно быстро, считает он. «Весной мы прогнозировали спад от 8 до 12 процентов, инфляцию от 18 до 22 процентов и безработицу на уровне минимум 6,5 процента. Тем не мене, [сейчас] спад меньше 3 процентов, безработица на исторически самом низком уровне и инфляция лучше, чем в Европейском союзе во многих странах», — сказал Шохин.
Он призвал переходить от стабилизации к экономическому росту. Глава РСПП отметил, что кроме традиционных вызовов («полузакрытый» из-за COVID-19 Китай и санкционное давление), есть и новые — вероятность глобальной стагнации и спада мировой экономики.
Россия рискует к концу 2023 года приобрести «букет экономических и социальных проблем», заявил ранее бизнесмен Олег Дерипаска. В частности, предприниматель предупредил, что из-за отсутствия своевременных решений могут появиться проблемы с занятостью и доходами россиян.