Российской экономике предсказали «отталкивание от дна»

Шохин: российская экономика в 2023 году оттолкнется от «дна» и начнет восстановление

Будущий 2023 год может стать для российской экономики своего рода «дном» или плато, от которого она сможет оттолкнуться, чтобы начать восстановление, предсказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Российская экономика адаптируется достаточно быстро, считает он. «Весной мы прогнозировали спад от 8 до 12 процентов, инфляцию от 18 до 22 процентов и безработицу на уровне минимум 6,5 процента. Тем не мене, [сейчас] спад меньше 3 процентов, безработица на исторически самом низком уровне и инфляция лучше, чем в Европейском союзе во многих странах», — сказал Шохин.

Он призвал переходить от стабилизации к экономическому росту. Глава РСПП отметил, что кроме традиционных вызовов («полузакрытый» из-за COVID-19 Китай и санкционное давление), есть и новые — вероятность глобальной стагнации и спада мировой экономики.

Россия рискует к концу 2023 года приобрести «букет экономических и социальных проблем», заявил ранее бизнесмен Олег Дерипаска. В частности, предприниматель предупредил, что из-за отсутствия своевременных решений могут появиться проблемы с занятостью и доходами россиян.