Дерипаска предупредил о «букете проблем» до конца 2023 года и предложил решения

Бизнесмен Дерипаска предложил снизить курс рубля для привлечения в Россию инвестиций

Россия рискует к концу 2023 года приобрести «букет экономических и социальных проблем». С таким предупреждением в Telegram выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

В частности, предприниматель предупредил, что из-за отсутствия своевременных решений могут появиться проблемы с занятостью и доходами россиян. По его мнению, терять «нам уже давно нечего», поэтому надо перейти к более решительным мерам для исправления ситуации.

В качестве одной из таких мер Дерипаска предложил снижение курса рубля. В первую очередь это поможет привлечь на отечественный рынок инвесторов из дружественных стран. Сегодняшний курс рубля, по его мнению, «делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию».

Также бизнесмен посоветовал снизить ключевую ставку до 5 процентов и провести программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 триллионов рублей. Только так можно будет обеспечить экономический рост, считает Дерипаска.

«Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом (не забываем еще про серьезную обузу для бизнеса и экономики в виде изживших себя судебной и правоохранительной систем)», — добавил Дерипаска.

О необходимости снижения курса рубля до уровня 70-80 рублей за доллар неоднократно говорили и в правительстве, поскольку слишком крепкая национальная валюта снижает доходы государства. В сентябре министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что бюджет уже в августе стал дефицитным на всех уровнях. Тем не менее справиться с проблемой пока не удается, доллар торгуется на уровне 60 рублей.