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12:59, 28 октября 2022Экономика

Дерипаска предупредил о «букете проблем» до конца 2023 года и предложил решения

Бизнесмен Дерипаска предложил снизить курс рубля для привлечения в Россию инвестиций
СюжетКурс доллара:
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Россия рискует к концу 2023 года приобрести «букет экономических и социальных проблем». С таким предупреждением в Telegram выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

В частности, предприниматель предупредил, что из-за отсутствия своевременных решений могут появиться проблемы с занятостью и доходами россиян. По его мнению, терять «нам уже давно нечего», поэтому надо перейти к более решительным мерам для исправления ситуации.

В качестве одной из таких мер Дерипаска предложил снижение курса рубля. В первую очередь это поможет привлечь на отечественный рынок инвесторов из дружественных стран. Сегодняшний курс рубля, по его мнению, «делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию».

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Также бизнесмен посоветовал снизить ключевую ставку до 5 процентов и провести программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 триллионов рублей. Только так можно будет обеспечить экономический рост, считает Дерипаска.

«Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом (не забываем еще про серьезную обузу для бизнеса и экономики в виде изживших себя судебной и правоохранительной систем)», — добавил Дерипаска.

О необходимости снижения курса рубля до уровня 70-80 рублей за доллар неоднократно говорили и в правительстве, поскольку слишком крепкая национальная валюта снижает доходы государства. В сентябре министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что бюджет уже в августе стал дефицитным на всех уровнях. Тем не менее справиться с проблемой пока не удается, доллар торгуется на уровне 60 рублей.

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Варвара Кошечкина
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