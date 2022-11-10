Набиуллина отказалась искать дно в спаде российской экономики

Набиуллина ответила на вопрос о спаде российской экономики словами «не люблю искать дно»

Оценивать пределы падения российской экономики и сроки ее выхода на траекторию роста — неблагодарное занятие. В таком ключе вопрос, завершился ли спад или худшее еще впереди, в ходе форума Finopolis прокомментировала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Я так не люблю искать дно», — пояснила она свой отказ отвечать.

Глава регулятора подчеркнула, что ситуация в мире в последнее время обостряется. Ответом на любое ухудшение должны стать внутренние перемены, следует ускорить структурную трансформацию.

По мнению Набиуллиной, говорить о близости кризиса к завершению пока рано. На этой неделе она уже предостерегала от излишне оптимистичных настроений по поводу преодоления санкций.

Во время выступления в Госдуме она указала, что санкции — очень мощные, их действие продолжается, отгородиться от их влияния невозможно.