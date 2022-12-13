Рост цен в США рекордно замедлился

Инфляция в США по итогам ноября снизилась до 7,1 процента

Рост общего индекса потребительских цен в США замедлился по итогам ноября до 7,1 процента в годовом выражении и до 0,1 процента в месячном, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства труда страны. Замедление инфляции стало возможным благодаря падению стоимости энергоресурсов, хотя продукты питания подорожали.

При этом базовый индекс потребительских цен, не включающий данные о ценах на энергоресурсы и продукты, вырос на 0,2 процента в месячном и на 6 процентов в годовом выражении в ноябре, что стало минимальным показателем роста более чем за год. Агентство подчеркивает, что, по мнению экономистов, данный показатель лучше отражает ситуацию с инфляцией в стране.

В то же время аналитики Bloomberg прогнозировали, что рост общего и базового индексов в ноябре будет составлять 0,3 процента. Рекордно низкие темпы увеличения инфляции позволяют предположить, что ее пик миновал.

Новые данные могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно увеличения ключевой ставки. Экономисты в целом ожидают, что годовой рост цен существенно замедлится в следующем году, но остается неясным, как долго экономика страны будет возвращаться к целевому показателю инфляции в 2 процента. Поэтому ФРС продолжит наблюдать за ситуацией, но аналитики уверены, что рост ключевой ставки в ближайшие месяцы продолжится, и только потом последует длительная пауза, необходимая для оценки дальнейшего инфляционного тренда.

10 ноября Министерство труда США сообщало, что по итогам октября рост потребительских цен в стране снизился до 7,7 процента в годовом выражении. Еще в сентябре он находился на уровне 8,2 процента.

