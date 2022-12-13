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19:49, 13 декабря 2022Экономика

Рост цен в США рекордно замедлился

Инфляция в США по итогам ноября снизилась до 7,1 процента

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Рост общего индекса потребительских цен в США замедлился по итогам ноября до 7,1 процента в годовом выражении и до 0,1 процента в месячном, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства труда страны. Замедление инфляции стало возможным благодаря падению стоимости энергоресурсов, хотя продукты питания подорожали.

При этом базовый индекс потребительских цен, не включающий данные о ценах на энергоресурсы и продукты, вырос на 0,2 процента в месячном и на 6 процентов в годовом выражении в ноябре, что стало минимальным показателем роста более чем за год. Агентство подчеркивает, что, по мнению экономистов, данный показатель лучше отражает ситуацию с инфляцией в стране.

В то же время аналитики Bloomberg прогнозировали, что рост общего и базового индексов в ноябре будет составлять 0,3 процента. Рекордно низкие темпы увеличения инфляции позволяют предположить, что ее пик миновал.

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Новые данные могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно увеличения ключевой ставки. Экономисты в целом ожидают, что годовой рост цен существенно замедлится в следующем году, но остается неясным, как долго экономика страны будет возвращаться к целевому показателю инфляции в 2 процента. Поэтому ФРС продолжит наблюдать за ситуацией, но аналитики уверены, что рост ключевой ставки в ближайшие месяцы продолжится, и только потом последует длительная пауза, необходимая для оценки дальнейшего инфляционного тренда.

10 ноября Министерство труда США сообщало, что по итогам октября рост потребительских цен в стране снизился до 7,7 процента в годовом выражении. Еще в сентябре он находился на уровне 8,2 процента.

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Данил Дмитриев
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