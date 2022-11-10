Инфляция в США начала снижаться

Инфляция в США по итогам октября снизилась до 7,7 процента

Рост потребительских цен в США по итогам октября снизился до 7,7 процента в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий экспертов и стало минимумом с января этого года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Министерства труда страны сообщает ТАСС.

В сентябре инфляция в годовом выражении составляла 8,2 процента, эксперты ожидали, что октябрьский результат окажется в районе 7,9-8 процентов.

В месячном выражении цены в октябре в США выросли на 0,4 процента, как и в сентябре. Однако ожидалось, что показатель достигнет уровня 0,6 процента.

Ранее сообщалось, что в октябре инфляция в Турции достигла 85,51 процента (83,45 процента в сентябре). В России по состоянию на 7 ноября инфляция замедлилась до 12,52 процента. По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в конце года рост цен остановится в диапазоне 12-12,4 процента.

Между тем президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что в начале следующего года инфляция в России может опуститься до 5 процентов. Он выразил уверенность, что тенденция к снижению показателя стала устойчивой.