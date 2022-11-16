ONS: инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1% впервые с 1981 года

Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1 процента в годовом выражении — это максимальный показатель с 1981 года, следует из отчета Национальной статистической службы страны (ONS). Основным фактором роста цен стало повышение тарифов на электроэнергию.

Темпы ускорения инфляции оказались выше ожиданий экспертов. После августовского роста до 9,9 процента и сентябрьского до 10,1 процента опрошенные Reuters аналитики ожидали роста цен на уровне 10,7 процента.

Как указывает ONS, помимо повышения тарифов на электричество, сильное влияние на динамику инфляции оказало подорожание продовольствия. Служба оценила рост цен на продукты в октябре в 16,4 процента год в году — столь высокий показатель страна увидела впервые за 45 лет. В октябре рост цен на продовольствие составил 14,6 процента. Больше всего взлетели цены на молоко, сыр и яйца.

В этой связи, если рассматривать самые бедные британские семьи с низким уровнем расходов, которые тратят большую часть заработка на оплату счетов и покупку продуктов, то для них рост инфляции составил в октябре более 16 процентов. В ONS подсчитали, что почти половина расходов бедных домохозяйств страны приходится на коммунальные траты и покупку еды, в то время как среди людей со средними доходами на эти цели уходит около трети семейного бюджета.

Осенью британская экономика вошла в рецессию, и глава Минфина королевства Джереми Хант заявил, что ответственность за это лежит на России. По его словам, именно Москва создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок.

