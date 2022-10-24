Экономика Великобритании вошла в рецессию

Financial Times: экономика Великобритании в октябре вошла в рецессию

В текущем месяце падение экономики Великобритании резко ускорилось — к этому привели высокие цены на энергоносители, неоднократное повышение ключевой ставки, а также политическая нестабильность, пишет газета Financial Times. Эксперты считают, что экономика страны уже вошла в рецессию.

В октябре индекс деловой активности (PMI) Соединенного Королевства упал на два пункта до отметки 47,1, что стало минимумом почти за два года. Показатель уже третий месяц подряд находится на уровне ниже 50 пунктов, что означает значительное снижение темпов экономического роста страны, заявляют аналитики S&P. По их оценкам, сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании наступит в третьем квартале 2022 года.

Согласно последним официальным данным, объем производства страны во втором квартале снизился на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Тенденцию подтверждают производители и другие участники рынка. Параллельно рецессия угрожает и другим странам Европы, о чем свидетельствует снижение PMI еврозоны в октябре на один пункт до 47,1.

Прогнозы относительно рецессии в Великобритании ранее уже озвучивали в Goldman Sachs. Аналитики заявили, что экономика Великобритании скатится в рецессию в четвертом квартале текущего года, а риск глубокого спада усилится. По примерным подсчетам, к середине 2023 года ВВП Соединенного Королевства может сократиться на один процент.