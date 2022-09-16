Курс фунта упал до минимума впервые с 1985 года

Курс фунта упал до минимума с марта 1985 года и в нижней точке достиг 1,135 доллара

Курс фунта стерлингов в ходе торгов 16 сентября упал до минимальной отметки в 1,135 доллара впервые с марта 1985 года, свидетельствуют данные площадки Investing. По отношению к евро также зафиксирован рекорд с начала 2021 года — фунт в нижней точке достигал 1,14 евро.

Британская валюта постепенно слабеет, в то время как доллар укрепляется — в этом году курс фунта снизился на 16 процентов, отмечает Bloomberg. Аналитики сравнивают обстановку с «черной средой» 16 сентября 1992 года, когда обвал фунта вынудил Великобританию выйти из Европейского механизма обменного курса. В нынешней ситуации эксперты также допускают полномасштабный валютный кризис на рынке. Однако бывший канцлер казначейства королевства Норман Ламонт опровергает связь событий 90-х годов и сегодняшнего дня, по его мнению, негатив преувеличен.

Ослабление национальной валюты Великобритании экономисты агентства объясняют обеспокоенностью инвесторов из-за политики нового премьер-министра королевства Лиз Трасс. Ранее она анонсировала ряд экономических реформ, согласно которым государство сможет регулировать цены на электроэнергию для домохозяйств. На фунт также оказали влияние предупреждения о рецессии в государстве несмотря на то, что Банк Англии резко повысил ключевую процентную ставку по итогам шестого заседания подряд, пытаясь сдержать рекордную инфляцию.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в четвертом квартале текущего года экономика Великобритании скатится в рецессию, а риск глубокого спада усилится. По примерным подсчетам, к середине 2023 года ВВП Соединенного Королевства может сократиться на один процент.