Экономике Британии пообещали глубокий спад

Goldman Sachs: в четвертом квартале экономика Великобритании скатится в рецессию

Аналитики Goldman Sachs ждут, что в четвертом квартале текущего года экономика Великобритании скатится в рецессию, а риск глубокого спада усилится. Как сообщает Bloomberg, к середине 2023 года ВВП Соединенного Королевства может сократиться на 1 процент.

Согласно обещаниям экспертов, годовой объем производства в следующем году, скорее всего, сократится на 0,6 процента. Экономисты указывают, что подобный сценарий будет разворачиваться по мере усугубления энергетического кризиса и роста стоимости жизни.

Аналитики Citi в свою очередь допускали, что к январю 2023 года инфляция в Великобритании может достичь невиданных масштабов на фоне «уходящих в стратосферу» цен на природный газ. Эксперты пообещали, что рост цен может ускориться до 18 процентов.

В начале августа Банк Англии пошел на рекордные меры ради борьбы с ростом цен и повысил ставку до 1,75 процента годовых. Это стало рекордным повышением ставки за 27 лет.