Банк Англии пошел на рекордные меры ради борьбы с ростом цен

Банк Англии повысил ставку до 1,75 процента годовых

Банк Англии, исполняющий роль центрального банка Великобритании, повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Меры по ужесточению денежно-кредитной политики приняты для борьбы с ростом цен, речь идет о рекордном за последние 27 лет шаге повышения ставки.

Регулятор указал, что инфляционное давление в Великобритании, как и в Европе в целом, существенно нарастает на фоне роста цен на газ, связанного с ограничением поставок «Газпрома» и ожиданиями по поводу дальнейшего сокращения прокачки.

По оценкам Банка Англии, инфляция в стране к четвертому кварталу может превысить 13 процентов и оставаться на высоких уровнях в течение следующего года. К целевым 2 процентам показатель должен опуститься в течение двух лет.

Регулятор ожидает также, что на фоне энергетического кризиса рост экономики страны замедлится, с четвертого квартала Британия может столкнуться с рецессией.

Российский ЦБ в конце июля снизил ставку до 8 процентов годовых. Инфляцию по итогам года регулятор прогнозирует в пределах 15 процентов. Что касается экономического спада, то он будет в России «более растянутым», но менее глубоким, чем предполагалось ранее: ВВП упадет в диапазоне шести-четырех процентов.