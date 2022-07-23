Центробанк снизил ключевую ставку до восьми процентов

Банк России сообщил о новом снижении ключевой ставки до восьми процентов годовых

Банк России на заседании 22 июля снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых с 9,5 процентов, об этом сообщается в релизе регулятора.

8 процентов составляет ключевая ставка в России

Новое сокращение на 150 базовых пунктов оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. В дальнейшем Центробанк будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса Банк России

В преддверии заседания экономисты прогнозировали снижение ставки, однако меньшими темпами — всего на 0,5 процента, предрекая переход регулятора к действиям «в режиме тонкой настройки». По мнению аналитиков, к концу года ставка будет зафиксирована на уровне 8 процентов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 16 сентября.

«Красных линий» по ставке у Центробанка нет

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале Банка России, заявила, что у регулятора нет «красных линий» по ключевой ставке, она будет изменяться по такой траектории, чтобы достичь цели по возвращению инфляции в 4 процента в 2024 году и поддержанию ее на этом уровне.

Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году Эльвира Набиуллина глава Банка России

Ранее экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев выразил мнение, что до конца года вероятно снижение ключевой ставки Центральным банком России до 7,5 процента. Такими действиями регулятор пытается оживить рынок потребительского кредитования, предположил он.

Прогноз инфляции

Центробанк прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15 процентов, такие данные приводятся в среднесрочном прогнозе регулятора.

12-15 процентов составит инфляция в 2022 году

В 2023 году ожидается, что показатели инфляции достигнут уровня 5-7 процентов, в 2024 году прогноз сохранен на уровне 4 процента.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что накопленные сбережения россиян могут повлиять на состояние экономики страны, в частности, есть риски ускорения роста инфляции.

Она сравнила средства, которые вынужденно копило население, со сжатой пружиной в экономике. Глава ЦБ предупредила, что «при определенных обстоятельствах [она] может дать резкий рост потребления», а «при ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать спросовую инфляцию».

При негативном сценарии для экономики России максимально возможный уровень инфляции может составить до 20 процентов, при позитивном — около 10 процентов, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, прогноз Центрального Банка России об инфляции в пределах 12-15 процентов кажется наиболее реалистичным.

Оценки экспертов

Финансист, гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев заявил РИА Новости, что понижение ключевой ставки Центробанка можно считать самой позитивной экономической новостью июля.

По мнению эксперта, соответствующие изменения говорят о том, что регулятор продолжит снижение этого показателя. Он спрогнозировал ключевую ставку на уровне 7 процентов к концу 2022 года и назвал хорошим сигналом то, что Банк России исходит из принятых решений расходов бюджетной системы.

Это свидетельствует о координации усилий правительства и Банка России по поддержке и структурной перестройке российской экономики Александр Лосев финасист

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что одной из причин снижения ключевой ставки стало то, что нынешний курс рубля по отношению к доллару и евро некомфортен для бюджета. Еще одним аргументом стала необходимость в более дешевых кредитах. Развитие бизнеса при высоких процентах по банковским займам идет значительно медленнее, утверждает эксперт.