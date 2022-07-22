Ключевой ставке ЦБ России предрекли новое снижение

Экономист Жорнист предрек снижение ключевой ставки ЦБ России до 9 процентов

Центробанк вероятнее всего снизит ключевую ставку до девяти процентов годовых на заседании 22 июля. Такой прогноз сделал портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист. Таким образом регулятор перейдет в режим «тонкой настройки», заявил экономист в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Наиболее вероятный шаг в эту пятницу — это снижение на 0,5 процентного пункта, до девяти процентов годовых. Полагаю, что сняв "антикризисную надбавку", ЦБ перейдет к режиму "тонкой настройки" и теперь будет двигаться более осторожно», — предположил экономист.

Снижение ставки на 0,5 процентных пункта позволит регулятору сохранить пространство для маневра на случай разных сценариев развития ситуации в экономике, считает Жорнист. «Если же регулятор, например, решит действовать более агрессивно и снизить ставку еще на один процентный пункт за раз, это увеличивает вероятность паузы на дальнейших заседаниях», — счел он.

После введения ограничений со стороны западных стран в феврале российский регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5 процента до рекордных 20 процентов.

В дальнейшем произошло несколько пересмотров показателя, после чего ключевая ставка опускалась до 17, 14 и 11 процентов. На это повлияли валютные ограничения, которые снизили спрос на валюту, чем укрепили рубль.

По итогам последнего заседания совета директоров ЦБ ставка была зафиксирована на уровне 9,5 процента. В следующий раз решение могут предполагали пересмотреть 22 июля.

23 июня Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время.