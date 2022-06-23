Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Первый зампред ЦБ: регулятор допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Его слова приводит ТАСС. В настоящее время ставка составляет 9,5 процента годовых.

«Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на то, каким образом формируются инфляционные ожидания», — заявил Чистюхин. Он также напомнил, что ЦБ стремится вернуть инфляцию на уровень 4 процентов в 2024 году.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

До 10 июня процентная ставка составляла 11 процентов. Центробанк на заседании совета директоров принял решение понизить ее на 1,5 процентного пункта. Нынешнее понижение стало четвертым подряд после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ставку с 9,5 до 20 процентов годовых на фоне снижения курса рубля, роста инфляции и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

Об уровне ставки высказался ранее президент России Владимир Путин. Он отметил, что высокая ставка для граждан в большинстве случае является плюсом. «Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе», — отметил Путин.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине
Минфин впервые заплатил по еврооблигациям в рублях
В Кремле заявили о фиксировании фактов использования западного оружия на Украине
Власти Молдавии продлили режим ЧП в стране
Путин встретится с Лукашенко
Кремль ответил на обвинения Запада и Украины в краже зерна
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП в Москве депутата Госдумы
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией
В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.