ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Первый зампред ЦБ: регулятор допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в России

Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Его слова приводит ТАСС. В настоящее время ставка составляет 9,5 процента годовых.

«Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на то, каким образом формируются инфляционные ожидания», — заявил Чистюхин. Он также напомнил, что ЦБ стремится вернуть инфляцию на уровень 4 процентов в 2024 году.

До 10 июня процентная ставка составляла 11 процентов. Центробанк на заседании совета директоров принял решение понизить ее на 1,5 процентного пункта. Нынешнее понижение стало четвертым подряд после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ставку с 9,5 до 20 процентов годовых на фоне снижения курса рубля, роста инфляции и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

Об уровне ставки высказался ранее президент России Владимир Путин. Он отметил, что высокая ставка для граждан в большинстве случае является плюсом. «Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе», — отметил Путин.