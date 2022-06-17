Путин назвал высокую ключевую ставку плюсом для россиян

Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка плюсом для большинства россиян

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал высокую ключевую ставку Центробанка плюсом для большинства россиян. Трансляция мероприятия ведется на сайте «Первого канала».

«Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе», — отметил Путин.

«Конечно, представителям бизнеса понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс», — добавил президент.

В конце февраля ЦБ на фоне первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля повысил ключевую ставку до 20 процентов. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и укрепления национальной валюты, нежелательного для экспортеров и бюджета, регулятор снизил ставку до 9,5 процента годовых.

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