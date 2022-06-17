Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин назвал высокую ключевую ставку плюсом для россиян

Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка плюсом для большинства россиян
ЦиклНовые возможности — новому миру

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал высокую ключевую ставку Центробанка плюсом для большинства россиян. Трансляция мероприятия ведется на сайте «Первого канала».

«Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе», — отметил Путин.

«Конечно, представителям бизнеса понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс», — добавил президент.

В конце февраля ЦБ на фоне первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля повысил ключевую ставку до 20 процентов. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и укрепления национальной валюты, нежелательного для экспортеров и бюджета, регулятор снизил ставку до 9,5 процента годовых.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить

Новые возможности — новому миру. В Петербурге начался 25-й международный экономический форум

Путин назвал мрачные прогнозы о российской экономике информационной войной

Путин предупредил о возможной краже Вашингтоном чужих денег

Путин предсказал нарастание сложностей в экономике

Еще материалы цикла
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.