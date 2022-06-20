Кудрин объяснил важность сохранения бюджетного правила

Кудрин заявил, что механизм бюджетного правила изменяем, но важно сохранить само правило

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил важность сохранения бюджетного правила. Он заявил, что его механизм может измениться в текущих условиях, но важно сохранить само правило на базовых принципах.

Политик указал, что у бюджетного правила на первом месте всегда была функция ограждения государства от выброса на рынок большого количества валюты в момент роста цены на нефть, и наоборот. С таким выбросом валюты курс укрепляется, а когда стоимость нефти падает, то следом рушится курс, добавил он.

«Это неестественная и плохая тенденция в российской экономике, когда у нас курс такой волатильный. Мы в этом сейчас тоже, к сожалению, убедились в течение последних месяцев», — подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что отмена бюджетного правила является одной из причин переукрепления национальной валюты, поскольку вместо вывода той ее части, которая давит на рубль, ее оставили на рынке. Глава Счетной палаты в этой связи заключил, что необходимо изменить механизмы, сохранив само правило.

Ранее Кудрин рассказал, кто мог бы стать оператором нового бюджетного правила помимо Центробанка и Министерства финансов. Он назвал возможной кандидатурой какую-либо не находящуюся под санкциями структуру, например специальное агентство.