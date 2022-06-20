Кудрин назвал возможного оператора нового бюджетного правила

Кудрин заявил, что оператором нового бюджетного правила может стать специальное агентство

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, кто мог бы стать оператором нового бюджетного правила помимо Центробанка и Министерства финансов. Он назвал возможной кандидатурой какую-либо не находящуюся под санкциями структуру, например специальное агентство.

По его словам, сбережения можно хранить не в долларах, а в какой-то другой валюте. Также он допустил возможность поиска других внешних активов, чтобы застраховаться от присутствия долларов на рынке.

«Раньше это как было? Нефтяные и газовые компании, получившие свою выручку в долларах, продают ее на рынке, получают рубли, тратят на свое развитие и платят налоги. Мы берем эти рубли и выкупаем с рынка необходимую валюту и ее складываем в Центральном банке. Теперь ничего не изменилось. Нефтегазовая выручка продается на рынке по-прежнему. Вот почему мы должны все-таки вернуться и сохранять правила», — заявил Кудрин, добавив, что правила могут быть видоизменены.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект о запрете поставок американской нефти в Китай. Таким образом авторы инициативы планируют ослабить КНР, поскольку рост китайской экономики волнует Вашингтон.