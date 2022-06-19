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России предрекли успех на нефтяном рынке Китая

«Прайм» допустил, что Россия может занять место США на рынке нефти в Китае

Фото: Unsplash

В Конгресс США внесли законопроект о запрете поставок американской нефти в Китай. Таким образом авторы инициативы планируют ослабить КНР, поскольку рост китайской экономики беспокоит Вашингтон. С таким мнением выступил экономический обозреватель Андрей Карабьянц в материале для агентства «Прайм».

Карабьянц объяснил, что Китай стал ключевым конкурентом США, поэтому его хотят ослабить. Если запрет на поставки нефти одобрят на законодательном уровне, развитие экономики КНР начнет тормозить. Поэтому журналист предрек России успех на нефтяном рынке Китая и допустил, что она займет место США.

Обозреватель добавил, что «Транснефть» повысит пропускную способность трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) на 140 тысяч баррелей в сутки. После введения санкций против России нефть из морского терминала в Козьмино начал приобретать Китай. По данным западных информаторов, топливо из терминала поступает на супертанкер, а затем в один из глубоководных китайских портов. По мнению экспертов, подобную схему можно использовать для вывоза российской нефти из балтийских, черноморских и северных портов.

18 июня стало известно, что поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз. Об этом сообщило агентство Reuters, сравнивая текущие показатели с данными 2021 года.

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Марина Совина
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