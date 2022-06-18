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Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз

Индия в 31 раз нарастила закупки российской нефти по сравнению с прошлым годом

Фото: Nick Oxford / Reuters

Индия в период с 27 мая по 15 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила закупки российской нефти в 31 раз, угля — в восемь раз. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неопубликованные данные индийского правительства.

По данным агентства, за обозначенный промежуток времени Индия закупила у России уголь на сумму около 331,17 миллиона долларов, газ — на 2,22 миллиарда долларов. Как утверждают источники, Москва предложила Дели скидку 30 процентов. Россия, по их словам, принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

По подсчетам Reuters, Индия в течение трех недель покупала уголь из России на 16,55 миллиона долларов в день — такие суммы более чем вдвое превышают ее ежедневные объемы закупок, которые осуществлялись три месяца после начала спецоперации России по защите республик Донбасса.

Ранее Bloomberg писал, что рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров, причем беспрецедентные объемы направляются в Индию и Китай. По данным аналитической компании Kpler, в апреле 2022 года Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель нефти.

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Анастасия Шейкина
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