На заводе в российском регионе предложили возобновить производство самолетов

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано. Это процесс не быстрый. Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — указал глава российского региона.

Азаров добавил, что на заводе также хотят заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство. По его мнению, будущее «Авиакора» зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Губернатор отметил, что говорить о каких-либо договоренностях преждевременно, однако пообещал способствовать тому, чтобы они были достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время невозможно взаимодействовать с партнерами в авиаотрасли в прежнем режиме. Он отметил необходимость корректировки развития этого сегмента экономики.

