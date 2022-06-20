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На заводе в российском регионе предложили возобновить производство самолетов

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Фото: Юрий Стрелец/ РИА Новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано. Это процесс не быстрый. Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — указал глава российского региона.

Азаров добавил, что на заводе также хотят заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство. По его мнению, будущее «Авиакора» зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Губернатор отметил, что говорить о каких-либо договоренностях преждевременно, однако пообещал способствовать тому, чтобы они были достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время невозможно взаимодействовать с партнерами в авиаотрасли в прежнем режиме. Он отметил необходимость корректировки развития этого сегмента экономики.

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Марина Совина
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