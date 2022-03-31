Путин назвал невозможным сотрудничество с прежними партнерами в авиаотрасли

Президент РФ Путин заявил, что прежнего взаимодействия с партнерами в авиаотрасли не будет

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время невозможно взаимодействовать с партнерами в авиаотрасли в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава государства отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие 10 лет.

«Мы не собираемся ни от кого закрываться и готовы сотрудничать, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — добавил Путин. Также он назвал сложившуюся ситуацию новым импульсом для развития отрасли.

Ранее в марте в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения Путин заявил, что в стране необходимо обеспечить продажу авиабилетов по доступным ценам.

