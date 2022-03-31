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Путин заявил о важности доступных цен на авиабилеты в России

Президент России Путин считает важным возможность приобретать билеты по доступным ценам

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин считает, что в стране необходимо обеспечить приобретение авиабилетов по доступным ценам. Об этом он заявил на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения, передает ТАСС.

В первую очередь Путин отметил, что российские авиакомпании должны увеличить долю отечественных самолетов в собственных парках воздушных судов. Глава государства добавил, что при этом необходимо обеспечить высокий уровень качества надежности и экономической эффективности техники.

«Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене», — объяснил президент.

Ранее в марте российским туристам назвали оптимальную стоимость перелетов из регионов по южным направлениям страны. Так, отправиться из Москвы в Сочи выгоднее всего «Победой» за 21,1 тысячи рублей, также у авиакомпании есть недорогие рейсы в Магас (15,2 тысячи рублей), Владикавказ (20,5 тысячи рублей), Ставрополь (15,6 тысячи рублей).

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Дарья Рыбак
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