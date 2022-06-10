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Центробанк снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5 процента годовых

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5 процента годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — говорится в сообщении.

По состоянию на 3 июня, годовая инфляция составила 10 процентов (против 17,8 процента в апреле). «Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отмечает ЦБ, добавляя, что темпы роста цен остаются значительно выше целевых показателей в четыре процента годовых.

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам 2022-го на уровне 14-17 процентов. Важными факторами должны стать имопртозамещение и восстановление импорта готовых товаров и сырья.

Нынешнее понижение стало четвертым кряду после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых на фоне снижения курса рубля, роста инфляции и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

В дальнейшем ставка решением руководства ЦБ была трижды понижена: до 17, 14 и 11 процентов. Это происходило в условиях укрепления курса рубля, когда спрос на иностранную валюту со стороны инвесторов и импортеров резко снизился из-за введенных ограничений, в том числе на поставки товаров в Россию. Такое положение негативно сказывалось на доходах федерального бюджета и конкурентоспособности российских экспортеров.

В ожидании заседания финансисты прогнозировали понижение ставки на один процентный пункт. Свою оценку они основывали на статистических данных, опубликованных Росстатом 8 июня, которые свидетельствовали в том числе о замедлении инфляции. Некоторые аналитики полагали, что текущая экономическая ситуация в стране позволяет ЦБ снизить ставку до значений начала февраля, когда она находилась на отметке 9,5 процента.

Сам Центробанк в конце апреля прогнозировал среднее значение ключевой ставки по итогам 2022 года на уровне 12,5-14 процентов. После предыдущих заседаний руководство ЦБ заявляло, что «будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте» и допускает дальнейшее снижение ставки.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 22 июля.

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Платон Щукин
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