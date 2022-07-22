Ключевой ставке ЦБ предрекли дальнейшее снижение

Экономист Мустаев допустил снижение ключевой ставки до 7,5 процента в 2022 году

До конца года вероятно снижение ключевой ставки Центральным Банком России до 7,5 процента. Такими действиями регулятор пытается оживить рынок потребительского кредитования, предположил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.



«Понижение ставки сразу на 150 базисных пунктов вызвано тем, что ситуация в экономике развивается лучше, чем это казалось несколько месяцев назад: снижение инфляции и инфляционных ожиданий быстрее прогнозов, отставание в смягчении финансовых условий и снижение потребительского спроса. Рынок не закладывал такого движения, а регулятор сыграл на опережение и будет дальше наблюдать за инфляцией и экономикой в целом», — уверен Мустаев.

Он предположил, что регулятор продолжит тренд по снижению ключевой ставки и дальше, чтобы стимулировать потребительское кредитование.



«Оценивая возможные последствия для рынка, отметим, что рынок уже скорректировался исходя из новых вводных. Ближний конец кривой госбумаг торгуется под 7,5 процента, а дальний порядка 8.7-8.8 процента. Регулятор своим решением помимо прочего пытается "оживить" рынок потребительского кредитования, ставки по которому сейчас все еще находятся на достаточно высоких уровнях. До конца года мы предполагаем снижение ключевой ставки до 7,5 процента, что укладывается в консенсус прогноз по рынку», — заключил аналитик.

В преддверии заседания экономисты прогнозировали снижение ставки, однако меньшими темпами — всего на 0,5 процента, предрекая переход регулятора к действиям «в режиме тонкой настройки». По мнению аналитиков, к концу года ставка будет зафиксирована на уровне восьми процентов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 16 сентября.