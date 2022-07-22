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Центробанк спрогнозировал уровень инфляции в России к концу года

Центробанк спрогнозировал годовую инфляцию в 12-15% к концу 2022 года

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

К концу 2022 года годовая инфляция в России снизится до уровня в 12-15 процентов, следует из базового сценария Банка России. Прогнозы приводятся в пресс-релизе Центробанка, опубликованном в связи с понижением ключевой ставки.

В следующем году, ожидает регулятор, годовая инфляция опустится до 5-7 процентов, а в 2024 — вернется к целевым 4 процентам.
«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», — считают в ЦБ.

Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых. Банк России отметил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

По данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года. Снижение деловой активности при этом происходит медленнее, нежели ЦБ предполагал ранее.

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Платон Щукин
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