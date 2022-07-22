ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8%

Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса», — говорится в сообщении. По данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года. Снижение деловой активности при этом происходит медленнее, нежели ЦБ предполагал в июне.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в релизе.

По оценкам регулятора, в июне годовая инфляция снизилась до 15,9 процента — после 17,1 процента в мае. Это произошло во многом из-за «продолжающейся коррекции цен на товары и услуги» после их резкого роста в мае. К концу года ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 12-15 процентов годовых.

Понижение стало пятым кряду после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ставку до 20 процентов годовых. Это произошло на фоне обвала курса рубля и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

В Дальнейшем ставка была четырежды понижена: до 17,14,11 и 9,5 процента годовых. Теперь опустилась ниже уровня, на котором она находилась до 24 февраля — 9,5 процента годовых, и который вдвое превышал рекордно низкую отметку в 4,25 процента, достигнутую весной 2021 года.

В преддверии заседания экономисты прогнозировали снижение ставки, однако меньшими темпами — всего на 0,5 процента, предрекая переход регулятора к действиям «в режиме тонкой настройки». По мнению аналитиков, к концу года ставка будет зафиксирована на уровне восьми процентов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 16 сентября.