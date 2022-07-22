Описаны позитивный и негативный сценарии инфляции в России

Аналитик Самиев назвал объективным прогноз ЦБ по инфляции в России

При негативном сценарии для экономики России максимально возможный уровень инфляции может составить до 20 процентов, при позитивном — около 10 процентов, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, прогноз Центрального Банка России об инфляции в пределах 12-15 процентов кажется наиболее реалистичным. Позитивный и негативный сценарии инфляции специалист описал в разговоре с «Лентой.ру».

К концу 2022 года годовая инфляция в России снизится до уровня в 12-15 процентов, следует из базового сценария Банка России. Прогнозы приводятся в пресс-релизе Центробанка, опубликованном в связи с понижением ключевой ставки. В следующем году, ожидает регулятор, годовая инфляция опустится до 5-7 процентов, а в 2024-м — вернется к целевым 4 процентам.

«Инфляцию сейчас очень сложно прогнозировать из-за слишком высокого уровня неопределенности, — сказал Самиев. — Во-первых, у нас есть часть инфляции, которая импортируется: она связана с мировыми рынками и мировой динамикой цен в определенных категориях. Прежде всего, в том, что касается продовольствия. Проблема с прогнозированием в том, что неясно, когда прекратится этот процесс».

Вместе с тем, внутренние факторы, по словам аналитика, указывают на то, что инфляция, действительно, снижается, поэтому прогноз ЦБ можно считать справедливым. По крайней мере, в случае, если не реализуются более радикальные сценарии.

«В наихудшем варианте инфляция может разогнаться в пределах 20 процентов, но не выше. Это произойдет в случае ускорения ее динамики на мировых рынках, а также в случае возобновления давления на рубль. Хочу подчеркнуть, что это крайне маловероятно, поскольку рубль может ослабнуть только в случае восстановления импорта, а этого не происходит. Но все же потенциальный рубль по 80 стал бы фактором, разгоняющим инфляцию», — считает Самиев.

Позитивный сценарий осуществится в случае отсутствия давления на нацвалюту, а также локализации рынка, объяснил аналитик.

«Если динамика цен на товары, зерно, другие продовольственные группы будет противоположна мировой, если у нас не будет проблем с урожаем, то ситуация окажется совершенно другой. В таком случае инфляция может опустить до 10 процентов, но не ниже», — допустил аналитик.

Ранее Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до восьми процентов годовых. Банк России отметил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

По данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года. Снижение деловой активности при этом происходит медленнее, нежели ЦБ предполагал ранее.

