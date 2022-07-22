Решение ЦБ снизить ключевую ставку сильнее ожидаемого объяснили

Экономист Григорьев объяснил снижение ставки Центробанком некомфортным курсом валют

Центральный банк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 9,5 процента до 8 процентов из-за курса валют, считают экономисты. По их словам, решительные шаги быстрее помогут экономике восстановиться. Так действия регулятора в беседе с «Лентой.ру» объяснили кандидат экономических наук Владимир Григорьев и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Причины снижения

Несмотря на прогнозы аналитиков, на очередном заседании Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов вместо ожидаемых 50. По мнению Григорьева, одна из причин такого решения связана с тем, что нынешний курс рубля по отношению к доллару и евро некомфортен для бюджета.

Уже несколько месяцев курс у нас очень низкий, а бюджет рассчитывался исходя из курсового соотношения примерно 72-73 рубля за один доллар Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Бюджет недополучает доходы за счет того, что экспортеры, которые продают валютную выручку, продают ее дешевле, чем это предполагалось. Соответственно, доходы государства меньше. Снижение ключевой ставки приводит к снижению доходности финансовых инструментов в рублях, например депозитов, ценных бумаг, и, соответственно, к перетеканию — к тому, что часть денег перетечет на валютный рынок, поднимет курс иностранной валюты и снизит курс рубля», — объяснил он.

Еще одним аргументом для снижения ключевой ставки стала необходимость в более дешевых кредитах. Развитие бизнеса при высоких процентах по банковским займам идет значительно медленнее, утверждает Григорьев.

«Вторая причина связана с тем, что экономике, бизнесу и населению нужны более дешевые кредиты. Снижение ключевой ставки приведет к тому, что кредиты станут дешеветь», — сказал он.

Инфляционные ожидания снизились

Резкое повышение ставки сейчас увеличивает вероятность пауз на будущих заседаниях, уверен экономист Евгений Жорнист.

Видимо, ЦБ решил действовать на опережение Евгений Жорнист портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

«Если сейчас снизить ставку сильнее, это позволит быстрее помочь экономике и снизит необходимость в более резких шагах в будущем. Тем более что снижающаяся инфляция это позволяет: укрепление рубля, сдержанный спрос и обратная коррекция цен после скачка в марте приводят к замедлению инфляции. Вклад также вносит существенное снижение инфляционных ожиданий, которые уже достигли уровней весны 2021 года. Это позволило ЦБ снова снизить прогноз по инфляции на этот год — до 12-15 процентов», — объяснил он.

Новые снижения

Российский регулятор продолжит снижать ключевую ставку, однако теперь будет делать это медленнее, считает Жорнист.

«Регулятор все же видит пространство для смягчения денежно-кредитных условий, просто теперь оно будет более плавным и, возможно, с интервалами. Не удивимся, если увидим ключевую ставку на уровне 77,5 процента к концу года», — сказал специалист.

Дальнейшего снижения ставки не исключает и Григорьев. По его словам, действия Центробанка зависят от уровня инфляции.

«Если удастся улучшить показатели по инфляции, тогда, возможно, снижение будет более резким. Но здесь пока сложно сказать точно. Надо посмотреть, какие будут итоги по инфляции за полгода, а лучше за девять месяцев, чтобы можно было понять, как будет двигаться ставка. Если доходность будет существенно ниже инфляции, это приведет к негативному эффекту — оттоку денег из банковской системы», — заключил аналитик.

По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, у регулятора нет «красных линий» по ставке. Траектория будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сказала она.

Набиуллина уточнила, что Совет директоров на заседании в пятницу выбирал новый уровень ключевой ставки из трех вариантов. «Мы предметно обсуждали три варианта — 8, 8,5 и 9 процентов», — уточнила глава ЦБ.

Она добавила, что экономический спад в России, возможно, будет менее глубоким, но более растянутым во времени.

Центробанк уже в пятый раз подряд снизил ключевую ставку после ее резкого подъема в феврале с 9,5 до 20 процентов.