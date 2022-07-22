ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 8 процентов годовых

Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8 процентов годовых, следует из релиза на сайте регулятора.

В следующий раз совет директоров Центробанка соберется, чтобы обсудить вопрос возможного изменения ключевой ставки, 16 сентября.

Лучше ожидаемого

Обосновывая свое решение, ЦБ разъяснил, что нынешние темпы прироста потребительских цен (основной показатель, на базе которого высчитывается инфляция) остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению инфляции. В июне ее показатель составил 15,9 процента (по сравнению с 17,1 процента в мае). Таким образом, регулятор видит простор для дальнейшего стимулирования экономики без опасений резкого подорожания товаров и услуг.

К концу года инфляция будет равняться 12-15 процентам, считают в ЦБ. При этом инфляционные ожидания профессиональных аналитиков, как утверждается, находятся вблизи отметки в четыре процента, которая на протяжении последних лет выполняла роль целевого показателя (или таргета) для ЦБ. Регулятор уверен, что при сохранении нынешнего курса в денежно-кредитной политике этого уровня удастся достичь к 2024 году.

С момента предыдущего заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение снизить ставку с 11 до 9,5 процента, ставки по кредитам и депозитам продолжили снижаться вместе с доходностями кратко- и среднесрочных облигаций федерального займа (ОФЗ). Доходность долгосрочных бумаг осталась примерно на прежнем уровне.

Тратить надо больше

Благодаря последовательному снижению ключевой ставки начался приток средств населения на текущие счета вместо менее ликвидных депозитов. Это создает условия для «активизации потребления в будущем». При этом ЦБ стремится создать условия для более активного наращивания объемов кредитования в экономике. Этот процесс до сих пор тормозился повышенной премией за риск в кредитных ставках многих банков и их жесткими требованиями к заемщикам. Регулятор рассчитывает, что снижение ставки до 8 процентов поспособствует росту кредитования, необходимого российской экономике в условиях кризиса.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», — говорится в релизе. Предприятия по-прежнему испытывают трудности в производстве и логистике, что также негативно сказывается на деловой активности в целом. Однако ЦБ фиксирует улучшение деловых настроений по мере диверсификации поставщиков как готовой продукции, так и сырья, комплектующих и рынков сбыта.

«Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров. При этом сокращение импорта в целом из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений по-прежнему существенно опережает снижение экспорта», — отмечает ЦБ. Также он констатирует стабильную ситуацию на рынке труда. Его адаптация к новым условиям происходит через механизм неполной занятости и через подстройку реальных зарплат.

Не впервой

Нынешнее понижение ключевой ставки стало пятым подряд после того, как в конце февраля она была резко повышена до 20 процентов годовых. Тогда такое решение обуславливалось стремлением противодействовать ослаблению курса рубля на фоне первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Однако в дальнейшем национальная валюта начала укрепляться из-за дефицита импорта и невостребованности главных мировых резервных валют: доллара, евро, фунта, иены.

Снижение ставки стало одной из мер ЦБ по ослаблению введенных в феврале-марте ограничений. Одно из последних сохраняющихся касается запрета на вывоз из страны наличной иностранной валюты в объеме более 10 тысяч долларов.

Начиная с марта, ключевая ставка последовательно снижалась до 17,14, 11 и 9,5 процента. До 22 июля она находилась на уровне, на котором была до 24 февраля. Показатель в 9,5 процента годовых был вдвое выше 4,25 процента, которые были достигнуты весной 2021 года и стали самым низким уровнем в новейшей истории России.

Слишком резко

При этом аналитики ожидали менее решительных мер от регулятора. Большинство из них считали, что понижение ключевой ставки ограничится 0,5 процентных пункта, что означало бы фиксацию ставки на уровне восьми процентов годовых. Специалисты считали, что ЦБ таким образом оставит пространство для маневра на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Снижение ключевой ставки, согласно базовым законам экономики, должно повлечь за собой удешевление кредитов и заемных средств в целом, понижение общего уровня ставок на рынке, а также ухудшение условий по депозитам и другим инвестиционным инструментам. Последнее обстоятельство должно стимулировать население и бизнес к повышению расходов, которые, в свою очередь, будут способствовать росту заказов, инвестиций в основной капитал и восстановлению экономики.

