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Британии пообещали невиданную инфляцию из-за «ушедших в стратосферу» цен на газ

CNBC: инфляция в Великобритании превысит 18% в январе из-за «стратосферных» цен на газ

Фото: David Dibert / Unsplash

К январю 2023 года инфляция в Великобритании может достичь невиданных масштабов на фоне «уходящих в стратосферу» цен на природный газ и другие энергоносители. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогнозы аналитиков Citi. Эксперты пообещали, что показатель составит 18 процентов.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, каким образом государственная политика может повлиять как на инфляцию, так и на реальную экономику после вступления в должность в начале сентября нового премьер-министра.

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К октябрю на фоне стремительного роста цен на газ британские власти собираются поднять верхний предел цен на электроэнергию для потребителей с нынешних 1971 до 3717 фунтов в год (4389 долларов). Исследовательская компания Cornwall Insight недавно предсказала, что в январе предельная планка вырастет до 4266 фунтов стерлингов, а консалтинговая фирма Auxilione прогнозировала, что к весне она превысит 6000 фунтов стерлингов.

Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении. Специалисты отмечают, что рост цен особенно чувствителен в условиях продолжающегося в стране кризиса стоимости жизни, и ожидают дальнейшего снижения реальных доходов домохозяйств.

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Платон Щукин
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