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Инфляция в Британии побила рекорд прошлого века

Инфляция в Великобритании составила 10,1 процента и побила рекорд 1982 года

Фото: Hannah McKay / Reuters

Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении, сообщает Reuters.

По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7 процента. Нынешний результат стал самым высоким с 1982 года. За текущий год уже было побито несколько рекордов, державшихся на протяжении последних десятилетий.

При этом экономисты прогнозировали рост инфляции до 9,8 процента. Специалисты отмечают, что рост цен особенно чувствителен в условиях продолжающегося в стране кризиса стоимости жизни, и ожидают дальнейшего снижения реальных доходов домохозяйств.

Продовольственная инфляция оказалась еще выше и составила 12,3 процента в годовом выражении, что является самым высоким показателем с марта 1981-го.

В начале августа Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 1,75 процента, что стало первым подобным действием с 1995 года.

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Платон Щукин
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