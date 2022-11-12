Глава Минфина Британии возложил вину за рецессию в стране на Россию

Глава Минфина Хант заявил, что ответственность за рецессию в Британии лежит на России

Ответственность за рецессию в Британии лежит на России, считает глава Минфина королевства Джереми Хант. По его словам, именно Москва создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок. Такое заявление министр сделал в интервью газете The Times.

Хант уверен, что Великобритания «лишилась стабильности» из-за действий России на Украине. «Это рецессия с маркировкой "сделано в России", и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — заявил он.

Британский министр утверждает, что нормализировать экономическую ситуацию в стране удастся, если правительство вместе с Банком Англии смогут взять под контроль инфляцию.

«Тогда мы сможем и сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, который сейчас наиболее очевиден для людей, а также стоимость заимствований для бизнеса, и у нас будет шанс вернуть все на круги своя», — пояснил глава Минфина.

В начале августа Банк Англии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых. Меры по ужесточению денежно-кредитной политики приняты для борьбы с ростом цен, речь идет о рекордном за последние 27 лет шаге повышения ставки. Как полагают аналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR), затяжная рецессия в стране продлится как минимум до 2023 года.