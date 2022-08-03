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Британии пообещали астрономическую инфляцию

NIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляция

Фото: Justin Tallis / Reuters

Аналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) пообещали стране наступление астрономической инфляции уже в следующем году. Как сообщает The Guardian, затяжная рецессия продлится как минимум до 2023 года и затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в наиболее неблагополучных частях страны.

По оценкам NIESR, рост цен на газ и растущая стоимость продуктов питания приведут к инфляции до 11 процентов до конца 2022-го, в то время как индекс розничных цен (RPI), который используется для определения железнодорожных тарифов и погашения студенческих кредитов, как ожидается, достигнет 17,7 процента. Как сказал замглавы института Стивен Миллард, экономика будет сокращаться три квартала подряд, сократившись на 1 процент к будущей весне. Он добавил, что у британских домохозяйств и предприятий не будет «отсрочки» от «астрономической инфляции» в краткосрочной перспективе.

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Говоря о доходах, в NIESR указали, что они могут упасть на рекордные 2,25 процента. Так что многим британским семьям придется использовать сбережения или дорогой кредит для оплаты основных расходов на отопление и питание этой зимой. Предполагается, что такими темпами уже к 2024 году количество домохозяйств без сбережений увеличится до 5,3 миллиона, это вдвое больше чем сейчас.

По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до девяти процентов и стала рекордной за 40 лет. Общий уровень потребительских цен обусловлен увеличением счетов за электроэнергию, а также растущими расходами на продукты питания и транспорт. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте.

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Платон Щукин
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