Инфляция в Британии побила рекорд за 40 лет

Годовая инфляция в Британии разогналась до девяти процентов по итогам апреля

По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до девяти процентов и стала рекордной за 40 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS). Показатель стал рекордным с марта 1982 года: тогда в стране была зафиксирована инфляция в 9,1 процента.

Общий уровень потребительских цен обусловлен увеличением счетов за электроэнергию, а также растущими расходами на продукты питания и транспорт. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте.

При этом британцам предрекли рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента. По прогнозам аналитиков, на фоне резкого роста цен траты среднего домохозяйства в Великобритании достигнут 2370 фунтов (2900 долларов) в текущем году.

Сочетание кризиса стоимости жизни, обострившейся геополитической напряженности и ужесточения мировой денежно-кредитной политики должны привести к существенному снижению потребления для британцев и шоковым условиям торговли в ближайшие месяцы, предупреждал главный экономист Deutsche Bank Санджай Раджа.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о новых потрясениях для мировой экономики. Страны продолжают сталкиваться с трудностями, большинство из которых связаны с пандемией COVID-19, кризисом на Украине и замедлением роста в Китае. Речь идет о резком росте цен на сырьевые товары, нефть и газ, а также продовольствие.

Согласно данным Еврокомиссии (ЕК), инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, при том, что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5 процента. При этом точность прогнозирования потенциальных последствий значительно усложняет обострение геополитической обстановки из-за происходящего на Украине. В целом, по данным ЕК, мировой экономический рост в 2022 году замедлится до 3,2 процента.

Что касается России, то инфляция на данный момент находится на локальном максимуме, указали в Минэкономразвития. По прогнозам, в 2022 году инфляция окажется на уровне 17,5 процента. В 2023 году ожидается ее спад до 6,1 процента. Эксперты считают, что Россия сможет выйти на целевой уровень Центробанка в четыре процента в 2024 году.