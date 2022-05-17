Представитель МВФ Гопинат заявила о «сложном периоде» для экономики из-за Украины и Китая

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о новых потрясениях для мировой экономики, с таким заявлением выступила первый заместитель директора-распорядителя организации Гита Гопинат, пишет ТАСС.

По ее словам, страны продолжают сталкиваться с трудностями, большинство из которых связаны с пандемией коронавируса, кризисом на Украине и замедлением роста в Китае. Гопинат указала на резкий рост цен на сырьевые товары, нефть и газ, а также продовольствие. «Это оказывает влияние на реальные доходы по всему миру, вызывает очень высокую инфляцию, сказывается на покупательной способности», — перечислила она.

Представитель МВФ сообщила, что в некоторых частях мира из-за отсутствия продовольствия складывается «серьезная ситуация». «Если обратить внимание на прогнозы, то по большей части они говорят в пользу ухудшения», — пришла к выводу эксперт.

Она считает, что Европа — один из регионов, который пострадал от ситуации на Украине больше всего. «Довольно значительно замедляется рост в КНР. На это указывают последние данные. Они сталкиваются со вспышками коронавируса и принимаемыми в связи с этим мерами изоляции, ослаблением в секторе недвижимости», — добавила она.

В МВФ напомнили, что пандемия коронавируса еще не закончилась. «Сложный период еще не завершился, может последовать еще много потрясений, которые еще дальше уведут нас от позитивного роста в направлении увеличения инфляции», — резюмировала она.

Ранее Гопинат рассказала, что МВФ пока не готов принять решение относительно конфискации резервов России.