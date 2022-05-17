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В МВФ оценили вероятность конфискации резервов России

FT: МВФ заявил, что не готов в скором времени принять решение о конфискации резервов РФ

Фото: Ting Shen/ Globallookpress.com

Международный валютный фонд (МВФ) оценил вероятность конфискации золотовалютных резервов России в связи с ситуацией вокруг Украины. Как заявила газете Financial Times первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, в скором времени организация не готова принять решение относительно российских активов.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будет внимательно изучать это», — указала она.

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Газета отмечает, что конфискация российских резервов может привести к краху международной системы политической экономии. Издание напомнило, что решение заморозить активы уже вызвало обеспокоенность в тех странах, которые имеют напряженность в отношениях с США и Европой.

Ранее стало известно, что международные золотовалютные резервы России в период с 1 по 8 апреля выросли на 0,5 процента и составили 609,4 миллиарда долларов. Под золотовалютными резервами понимаются высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

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Марина Совина
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