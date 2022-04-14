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Золотовалютные резервы России выросли до 609,4 миллиарда долларов

Золотовалютные резервы России с 1 по 8 апреля выросли на 2,9 миллиарда долларов

Фото: Uli Deck / Globallookpress.com

Международные золотовалютные резервы России в период с 1 по 8 апреля выросли на 0,5 процента и составили 609,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает «ПРАЙМ», ссылаясь на материалы ЦБ России.

«Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,5 процента», — говорится в сообщении.

Под золотовалютными резервами понимаются высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство собирается кардинально увеличить в экспорте долю расчетов в нацвалютах.

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Варвара Кошечкина
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