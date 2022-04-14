Путин призвал подготовить валютный рынок России к переменам

Путин счел необходимым готовить валютный рынок к переходу к расчетам в рублях за экспорт

Валютный рынок нужно подготовить к переменам, связанным с переходом на расчеты в рублях по экспортным поставкам. С соответствующим призывом выступил президент России Владимир Путин, его заявления приводит ТАСС.

По его словам, Россия собирается кардинально увеличить в экспорте долю расчетов в нацвалютах.

Президент России также утверждает, что банки «недружественных» стран задерживают оплату российских энергоносителей. «Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — сказал Путин.

23 марта Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Исходно оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать трансакции.